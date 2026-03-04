Tras las obras realizadas, comenzó el ciclo lectivo en Brown

El intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel visitaron un jardín de infantes y una escuela primaria. Entregaron equipamiento. Los detalles.

Arrancó el ciclo lectivo y el Municipio acompañó este nuevo año. Lo hizo en el jardín de infantes N°943 “Del Sol” de Longchamps y en la escuela de primaria N°52 de Burzaco.

¿Cómo fue?

En primer lugar, el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel visitaron el jardín ubicado en Finochietto 2813. En el lugar, fueron recibidos por su directora, Alejandra Fernández. Entregaron juegos de mesa, didácticos y banderas de ceremonia.

La institución cuenta con una matrícula de 152 alumnos distribuidos en ocho secciones, cuatro en el turno mañana y otros cuatro en la tarde. Desde el ciclo lectivo 2025 se incorporaron además dos áreas multiciclo integradas por niños de 2 y 3 años, ampliando la propuesta pedagógica destinada a la primera infancia.

En el marco de un nuevo aniversario del establecimiento, se llevaron adelante trabajos de mejora edilicia. Incluyeron tareas de mampostería y pintura interior y exterior del edificio.

Participaron también de la actividad el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la delegada de Longchamps, Valeria Soria; la jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez; y la inspectora del Nivel Inicial, Susana Caracciolo.

Posteriormente

Las autoridades se dirigieron a la primaria N° 52, situada en Cruz del Sur 1272, en Burzaco. Fueron recibidas por su directora, Cecilia Anido, y entregaron también banderas flameo y equipamiento.

Este establecimiento cuenta con una matrícula de 380 alumnos distribuidos en ambos turnos. En este caso, se realizaron tareas de acondicionamiento del patio interno para optimizar su uso y mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad. Además, el Municipio concretó la construcción de dos nuevas aulas destinadas al nivel primario, ubicadas sobre la calle Uruguay.

“En Almirante Brown sostenemos un compromiso permanente con la educación pública. Por eso acompañamos a cada comunidad educativa y seguimos invirtiendo en infraestructura para que nuestras chicas y chicos inicien el ciclo lectivo en las mejores condiciones”, expresó Mariano Cascallares.

En este caso, además de Fabiani, Eichel, Mars y Pianciola, estuvieron la jefa de Educación Distrital Mónica Vázquez y la inspectora de nivel primario Virginia Semino.