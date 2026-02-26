Apocalíptico: así lucirían Longchamps y Adrogué si fueran escenarios de The Last of Us

La inteligencia artificial transformó las localidades en paisajes devastados y el resultado sorprendió por su realismo. Mirá los videos.

El universo apocalíptico de The Last of Us, la exitosa serie estadounidense, se trasladó a Almirante Brown. Dos videos realizados con inteligencia artificial ubicaron la historia en Longchamps y en Adrogué. El resultado sorprendió a sus vecinos.

¿Cómo fue?

La publicación, compartida en Instagram por el usuario @agusmaciel.ok, muestra distintos escenarios de las localidades transformadas en paisajes postapocalípticos.

En Longchamps, una de las imágenes más impactantes es la estación de tren abandonada y formaciones oxidadas detenidas en las vías. Además, se puede observar al Club Atlético Longchamps, su iglesia, plaza, comercios y calles desoladas y oscuras. Esto refuerza el clima dramático y remiten a la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Lo mismo sucedió con Adrogué. Allí asombra por su realismo la destrucción de sus comercios, de la tradicional plaza Brown, las instalaciones de Boulevard Shopping y el Colegio Nacional, entre otros sitios.

Los posteos recibieron cientos de likes y comentarios de vecinos que reconocieron los paisajes y se sorprendieron de la versión browniana del apocalipsis. Algunos incluso sugirieron sumar más locaciones emblemáticas del distrito.

Las producciones se enmarcan en una recreación artística hecha con herramientas de Inteligencia Artificial. Este tipo de contenidos se volvió tendencia en redes, donde creadores imaginan películas y series famosas situadas escenarios locales.

