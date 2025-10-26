Arrancaron las elecciones en Almirante Brown

Los datos provisorios se conocerán a partir de las 21 hs. ¿Cómo fue?

Minutos después de las 8 hs, comenzaron las elecciones legislativas nacionales en Almirante Brown. Se desarrollarán hasta las 18 hs y con una particularidad: se estrenó el sistema de votación de Boleta Única de Papel (BUP). Se trata de un cambio rotundo en la forma tradicional de emitir el sufragio.

Como es habitual, hasta el momento, votó un porcentaje bajo del padrón. Sin embargo, se espera que este número crezca durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.

En estos comicios, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales. En esa línea, la Provincia (incluyendo Almirante Brown) solo definirá 35 nuevas bancas en la Cámara de Diputados.

En tanto, en Capital Federal y Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se decidirá también senadores.

¿A qué hora se difundirán los resultados?

Los primeros datos se tendrán disponibles a partir de las 21 hs. Es decir, transcurridas las tres horas del cierre de los comicios. Así lo establece el artículo Nº 233 del Código Electoral.

Sin embargo, las cifras definitivas se conocerán días después. Es que el recuento definitivo comienza 48 horas después del previsional. Sería entonces el martes, 28 de octubre.