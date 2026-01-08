Arrancaron las “Escuelas Abiertas en Verano” en Brown: ¿Cómo anotarse?

La propuesta se extenderá hasta el 31 de enero. Participaron de la primera jornada el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. Los detalles.

Con actividades recreativas, deportivas y acuáticas, inicio de la edición 2026 del programa gratuito “Escuelas Abiertas en Verano”. Está destinado a niños y jóvenes que asisten a establecimientos educativos locales.

La convocatoria ya superó los 5 mil inscriptos y permanecerá abierta. Aquellos que deseen anotarse deberán acercarse a la sede elegida, en el horario de 9 a 13 hs. En el Centro de Educación Física N°56, la matrícula es para adolescentes.

La jornada

Se llevó adelante en la Primaria N°40 de Rafael Calzada, ubicada en Andrade al 2700. Participaron el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel. La propuesta se extenderá hasta el 31 de enero y se replicará en 61 colegios de las diferentes localidades.

"Escuelas Abiertas en Verano" es una iniciativa promovida por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En Almirante Brown, la articula la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología.

En ese sentido, el Municipio aporta materiales y equipamiento como piletas de lona, artículos de librería y educación física. Además, durante las dos últimas semanas del mes, las sedes visitan alternadamente el Polideportivo de Ministro Rivadavia y el natatorio, para que los chicos realicen actividades acuáticas.

¿Quiénes participan?

“Como todos los años, miles de alumnos de nuestro distrito ya disfrutan con actividades recreativas y deportivas, en una propuesta que articula nuestro Municipio con la Provincia de Buenos Aires”, señaló Mariano Cascallares.

En consonancia, el intendente Juan Fabiani subrayó durante la visita la importancia del programa a través del cual se “promueve la inclusión social, el encuentro y el esparcimiento de los estudiantes”.

También compartieron la jornada la directora de la escuela, Cinthya Pereyra; el titular de Educación Física de la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense, Leonardo Troncoso; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola.