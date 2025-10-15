Arrancó el juicio contra el ginecólogo acusado de abusar de 14 mujeres: "Sigue atendiendo como si nada"

El implicado llegó al proceso en libertad. Si bien fue apartado de su cargo en un hospital, denuncian que continúa trabajando en su clínica privada. Toda la información.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de Lomas de Zamora comenzó este martes, 14 de octubre, a juzgar al ginecólogo Diego Javier Clementi. Está acusado de abusar sexualmente de al menos 14 mujeres en su clínica privada de Burzaco.

¿Cómo fue?

A partir de las 9 hs, se llevó adelante la primera audiencia, donde declararon dos de las víctimas. En este marco, Claudia Perugino, abogada de las denunciantes, informó que el lunes próximo, 20 de octubre, a las 8.30 se realizará una nueva instancia y brindarán su testimonio más víctimas.

“Él actualmente sigue atendiendo. Era médico del hospital Evita de Lanús, apartado preventivamente y derivado a tareas administrativas, pero en su clínica privada de Burzaco, donde cometió el mayor número de las situaciones de abuso, sigue atendiendo como si nada”, informó la profesional en diálogo con www.deBrown.com.ar

Según aseguró la letrada, ello se debe a que “el Colegio Médico Distrito II de la Provincia de Buenos Aires nunca tomó ningún temperamento, aunque las víctimas hicieron las denuncias". Y agregó: “Esta es una de las situaciones que más las angustia, el hecho que siga atendiendo y que otras mujeres puedan pasar por lo mismo que vivieron ellas".

El caso

Clementi enfrenta una acusación que incluye los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”. Se lo juzgará por 14 hechos que ocurrieron en su clínica privada, entre 2017 y 2022. Sin embargo, dos de ellos ya están prescriptos.