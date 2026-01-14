Arrancó la vacunación contra la bronquiolitis: ¿Dónde se aplica en Brown?

Es obligatoria para embarazadas entre la semana 32 y 36 de gestación. No requiere orden médica. Protege al bebé de sufrir cuadros graves de la enfermedad. Conocé más.

Con el foco puesto en la prevención, el Ministerio de Salud bonaerense ya inició la campaña de vacunación 2026 contra la bronquiolitis. Es mediante la aplicación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

¿A quiénes está dirigida?

La dosis está indicada y es obligatoria para todas las embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y 36. Con ello, se permitirá proteger al bebé desde el nacimiento y hasta los 6 meses ante las formas graves de bronquiolitis y neumonía. Se trata de enfermedades que son las principales causas de muerte en niños menores de un año.

La inmunización consiste en una única dosis. No requiere orden médica y puede aplicarse junto con las otras vacunas indicadas durante la etapa de gestación. Los anticuerpos generados se transmiten al bebé a través de la placenta, brindándole protección.

La inyección ya está disponible de manera gratuita en diferentes vacunatorios de Almirante Brown. Podés ingresar aquí para ver el más cercano a tu domicilio.

Sobre el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

Representa la principal causa de bronquiolitis. Cada invierno, esta enfermedad respiratoria afecta aproximadamente a 200 mil niños menores de dos años en la Argentina.

Los chicos con mayor peligro de presentar cuadros graves son aquellos que presentan factores de riesgo, como cardiopatías congénitas descompensadas o displasia broncopulmonar, así como los menores de un año.