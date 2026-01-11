Dom, 11/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2568
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
domingo 11 de enero de 2026

Nuevo esquema de vacunación: se adelanta la segunda dosis de la Triple Viral


Buscan alcanzar una mayor protección contra el sarampión, la rubéola y las paperas en edades tempranas. ¿A quiénes abarca?

Con el foco puesto en la prevención, el Ministerio de Salud bonaerense anunció un cambio en el esquema de vacunación para la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. Esta previene el sarampión, la rubéola y paperas.

 

¿Cómo será?

Según detallaron oficialmente, desde este mes, los niños de 15 a 18 meses de edad -nacidos a partir del 1 de julio del 2024- deberán inocularse.

Asimismo, los menores nacidos antes de la fecha mencionada continúan con el cronograma vigente. Es decir, aplicándose esta segunda dosis recién a los 5 años.

La primera vacuna de la Triple Viral, en tanto, seguirá manteniéndose a los 12 meses. El nuevo ajuste tiene por objetivo brindar mayor protección en edades tempranas y evitar complicaciones graves ante el riesgo de nuevas epidemias en el país.

Para conocer el vacunatorio más cercano en el distrito, los vecinos podrán ingresar a la web oficial haciendo clic aquí.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram