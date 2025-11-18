Arrancó la venta de pasajes de larga distancia para diciembre, enero y febrero: ¿Cómo comprarlos?

Los destinos habilitados son Mar del Plata, Bragado y Junín. Los boletos ya están disponibles. Algunos precios podrían variar de acuerdo a la demanda. ¿Dónde viajar?

Planificando lo que será la temporada de verano 2026, Trenes Argentinos habilitó la venta de los pasajes de los servicios de larga distancia para diciembre, enero y febrero.

¿Cómo viajar?

Los usuarios pueden adquirir sus tickets en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias. También mediante la web con un 10% de descuento. Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) obtendrán el boleto sin cargo a través de la página oficial.

Desde la empresa informaron que los servicios serán:

Mar del Plata (desde diciembre y hasta el 2 de marzo)

Hasta el 11 de diciembre, circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17. El regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

A partir del 12 del mismo mes, con el comienzo de la temporada de verano, la cantidad de trenes diarios se incrementa a tres. Con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08; mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.

Además, existe un refuerzo los viernes a las 17:08, con retorno de “La Feliz” los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados, en tanto, las unidades saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6:11, 11;09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad costera.

La tarifa de los pasajes será de $35.000 en primera y $42.000 en pullman hasta el 11 de diciembre y desde allí en delante de $38.000 en primera y $45.000 en pullman.

Según informaron desde la empresa, del 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves. En tanto, los que regresan de la localidad balnearia no prestarán servicio los miércoles y jueves. Será por obras que se ejecutan en el tendido de vías.

Bragado (diciembre, enero y febrero)

Salen tres servicios semanales desde Once, los lunes, miércoles y viernes a las 18:35; y de Bragado, los lunes, miércoles y viernes a la 1:55.

La tarifa de los pasajes va desde los $7.500 en primera y desde $9.000 en categoría pullman. El precio está sujeto a la ocupación de plazas al momento de adquirirlo. Más información haciendo clic aquí.

Junín (diciembre, enero y febrero)

Parte un tren diario de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

El precio se modificará de acuerdo al día en el que se desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer los valores ingresa acá.

Más información

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero podrá ingresar a la página principal de Trenes Argentinos haciendo clic aquí.