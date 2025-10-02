Jue, 02/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2467
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
jueves 2 de octubre de 2025

Suspendieron los trenes de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán


Será para realizar tareas de supervisión en el tendido de vías. ¿Hasta cuándo?

Por una falla en las vías, los trenes de larga distancia desde Buenos Aires a Tucumán y Córdoba suspendieron su servicio de forma provisoria. Se debe a un socavón en Santiago del Estero.

 

¿Hasta cuándo?

Nuevo Central argentino (NCA), que actúa como concesionaria de las vías y opera principalmente como empresa de cargas, solicitó un relevamiento de la zona. "Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”, adelantaron.

En este marco, detallaron que "se produjo un descalce en Santiago del Estero" y un socavón que impiden el normal desplazamiento de las unidades. Se prevé que la suspensión se mantenga al menos hasta el 5 de octubre.

Los usuarios que tenían los pasajes comprados para estas provincias ya fueron informados y se habilitó la devolución de la totalidad del dinero abonado por los tickets.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram