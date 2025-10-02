Suspendieron los trenes de larga distancia hacia Córdoba y Tucumán

Será para realizar tareas de supervisión en el tendido de vías. ¿Hasta cuándo?

Por una falla en las vías, los trenes de larga distancia desde Buenos Aires a Tucumán y Córdoba suspendieron su servicio de forma provisoria. Se debe a un socavón en Santiago del Estero.

¿Hasta cuándo?

Nuevo Central argentino (NCA), que actúa como concesionaria de las vías y opera principalmente como empresa de cargas, solicitó un relevamiento de la zona. "Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”, adelantaron.

En este marco, detallaron que "se produjo un descalce en Santiago del Estero" y un socavón que impiden el normal desplazamiento de las unidades. Se prevé que la suspensión se mantenga al menos hasta el 5 de octubre.

Los usuarios que tenían los pasajes comprados para estas provincias ya fueron informados y se habilitó la devolución de la totalidad del dinero abonado por los tickets.