Artistas brownianos viajaron a Córdoba para participar en la final nacional del Pre Cosquín

La delegación está compuesta por 105 vecinos. Los detalles.

Con mucha ilusión y objetivos claros, la comitiva de 105 artistas locales partió rumbo a Córdoba para representar al distrito en la final nacional de la 54ª edición del Certamen de Nuevos Valores Pre Cosquín 2026.

¿Cómo fue?

El punto de encuentro fue la puerta de la Casa Municipal de la Cultura, desde donde salió la delegación en distintos micros. Fueron despedidos por familiares, como también por el intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel.

El certamen tiene como sede principal el escenario Atahualpa Yupanqui, ubicado en la Plaza Próspero Molina de la ciudad de Cosquín. Se desarrolla del 3 al 16 de enero, con las noches finales previstas para el 17 y 18 y la Noche de Gala de Ganadores el 19.

El objetivo de dicha instancia es seleccionar a los artistas que integrarán la grilla del 66º Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Este se realizará del 24 del corriente mes al 1 de febrero de 2026.

En este marco, la Sede Almirante Brown completó su etapa clasificatoria local, cuyas audiciones se llevaron a cabo entre el pasado 28 y 30 de noviembre. Fue en el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo, de Burzaco.

Los ganadores participarán en la Ronda 7 del certamen nacional. De superar esta instancia, accederán a las noches finales del 17 y 18 de enero.

¿Qué rubros?

Almirante Brown tendrá representación en:

Dúo Vocal (dos integrantes)

Conjunto Instrumental (tres)

Solista Vocal (siete)

Conjunto Vocal (ocho)

Solista Instrumental/Canción (dos)

Canción Inédita (uno)

Solista de Malambo Femenino (tres)

Solista de Malambo Femenino/Pareja Tradicional (dos)

Pareja Tradicional (cinco)

Solista de Malambo Masculino (cinco)

Solista de Malambo Masculino/Conjunto de Malambo (uno)

Conjunto de Malambo (seis)

Pareja Estilizada (tres)

Pareja Estilizada/Conjunto de Baile (uno)

Conjunto de Baile (40)

“Como cada año, siempre es una alegría acompañar el gran talento de nuestros artistas locales que nos van a representar en el Pre Cosquín, dejando en lo más alto la bandera de Almirante Brown” remarcó Mariano Cascallares.

¿Quiénes estuvieron?

Dijeron presente en despedida el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereyra Benítez; la directora general de Cultura browniana, Cecilia Fodor, y el director de Promoción de las Artes, Agustín Kolaric.