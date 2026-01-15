Habilitaron un nuevo puente peatonal sobre la Ruta 4 en Burzaco

La obra favorece a estudiantes de instituciones de la zona, como también a peatones, trabajadores y vecinos. La información.

Almirante Brown habilitó el nuevo puente peatonal sobre la Ruta Provincial N°4, en Burzaco. La construcción del mismo tuvo como objetivo optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en una de las arterias más transitadas del distrito.

¿Dónde está?

La flamante pasarela, realizada en articulación con el Gobierno provincial, se ubica a la altura de Amenedo y Vallejos. Beneficia principalmente a estudiantes el Jardín de Infantes N° 952 y la UNaB; además de peatones, trabajadores y vecinos de los barrios de la localidad.

La estructura, construida en hormigón, cuenta con una altura de 5,30 metros, siendo superior a la del Viaducto Papa Francisco. Esto permite una circulación segura de todo tipo de vehículos de gran porte.

Asimismo, la obra dispone de rampas de acceso, descansos intermedios, iluminación y barandas de seguridad, garantizando accesibilidad y condiciones adecuadas para su uso diario.

“Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos, con obras que priorizan la seguridad y la circulación peatonal en puntos clave del distrito”, afirmó Mariano Cascallares.

En tanto, el intendente Juan Fabiani destacó la importancia del nuevo cruce para quienes diariamente acceden a viviendas, comercios, transporte público y servicios de la zona.

La habilitación de esta obra se sumó los flamantes pasos bajo nivel de Longchamps y de Rafael Calzada, los cuales abrieron durante diciembre. Por otra parte, el Camino de Cintura luce renovado a partir del trabajo que vienen realizando la Provincia conjuntamente con la Comuna.