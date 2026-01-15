Jue, 15/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2572
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
POLÍTICA
jueves 15 de enero de 2026

Habilitaron un nuevo puente peatonal sobre la Ruta 4 en Burzaco


La obra favorece a estudiantes de instituciones de la zona, como también a peatones, trabajadores y vecinos. La información.

Almirante Brown habilitó el nuevo puente peatonal sobre la Ruta Provincial N°4, en Burzaco. La construcción del mismo tuvo como objetivo optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en una de las arterias más transitadas del distrito.

¿Dónde está?

La flamante pasarela, realizada en articulación con el Gobierno provincial, se ubica a la altura de Amenedo y Vallejos. Beneficia principalmente a estudiantes el Jardín de Infantes N° 952 y la UNaB; además de peatones, trabajadores y vecinos de los barrios de la localidad.

La estructura, construida en hormigón, cuenta con una altura de 5,30 metros, siendo superior a la del Viaducto Papa Francisco. Esto permite una circulación segura de todo tipo de vehículos de gran porte.

Asimismo, la obra dispone de rampas de acceso, descansos intermedios, iluminación y barandas de seguridad, garantizando accesibilidad y condiciones adecuadas para su uso diario.

“Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos, con obras que priorizan la seguridad y la circulación peatonal en puntos clave del distrito”, afirmó Mariano Cascallares.

En tanto, el intendente Juan Fabiani destacó la importancia del nuevo cruce para quienes diariamente acceden a viviendas, comercios, transporte público y servicios de la zona.

La habilitación de esta obra se sumó los flamantes pasos bajo nivel de Longchamps y de Rafael Calzada, los cuales abrieron durante diciembre. Por otra parte, el Camino de Cintura luce renovado a partir del trabajo que vienen realizando la Provincia conjuntamente con la Comuna.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram