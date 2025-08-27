Mié, 27/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2431
SOCIEDAD
miércoles 27 de agosto de 2025

"Asesoría de imagen" e "inteligencia emocional", los nuevos cursos gratuitos de la UNaB


Se dictarán en las delegaciones de Burzaco y Calzada. Al finalizar, se otorgarán certificaciones. Conocé cómo anotarte.

Con el objetivo de seguir brindando herramientas de capacitación, la UNaB lanzó nuevos cursos gratuitos. Estos se llevarán adelante en Burzaco y Rafael Calzada. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

 

¿Cuáles son?

Las formaciones se enmarcan en el programa “La Universidad en tu localidad”, una iniciativa en conjunto entre la UNaB y la Comuna. Con ello, se busca que los vecinos puedan acceder a propuestas académicas en diversos espacios de formación.

Los cursos son presenciales y abiertos a la comunidad. Al finalizar, se entregarán certificados oficiales.

La oferta

Burzaco

Sede: Delegación municipal (Roca 1198, esquina 9 de Julio)

  • Inteligencia emocional (inicia el 27/8): los miércoles, de 15 a 17 hs

 

Rafael Calzada

Sede: Delegación municipal (Gral. Martín Miguel de Güemes 1905, esquina Cervantes)

  • Asesoría de imagen (inicia el 28/8): los jueves, de 9 a 11 hs

 

¿Cómo anotarse?

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los interesados deberán completar un formulario virtual. En el caso de Burzaco, tendrán que ingresar desde aquí. En tanto, para las formaciones de Rafael Calzada, se podrá acceder desde acá.

Para más información o ante cualquier duda, los vecinos podrán comunicarse a través del mail extension.delegaciones@unab.edu.ar.

