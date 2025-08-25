Lun, 25/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2429
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
lunes 25 de agosto de 2025

¡Todos a la pista!: brindan clases gratuitas de rock, malambo, bachata, folclore y tango


Se llevan adelante en Adrogué y Burzaco. No requiere inscripción previa. Conocé más.

Bailar siempre es una buena opción para poner el cuerpo en movimiento y divertirse un rato. Atento a eso, Almirante Brown sigue ofreciendo clases abiertas de diferentes ritmos. Toda las ofertas son gratuitas y abiertas a los vecinos que quieran sumarse.

 

¿Qué elegir?

Según indicaron, las propuestas no requieren inscripción previa. Se llevan adelante en Casa de la Cultura (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo (Eugenio de Burzaco 740, Burzaco).

La oferta es la siguiente:

Burzaco

  • Malambo: lunes, de 19 a 21 hs
  • Rock: martes, de 19 a 21:00 hs
  • Salsa y bachata: jueves, de 19 a 21 hs (coordina César Montaño Viveros)

Adrogué

  • Salsa y bachata: jueves, de 19 a 21 hs (coordina Marcelo Rock)
  • Folklore: miércoles, de 18 a 20 hs (coordina Nerina López)
  • Tango: jueves, de 19 a 21hs (coordina Fernanda Carrizo. Profesores Fernanda Carrizo y Javier Pereira).

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram