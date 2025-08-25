¡Todos a la pista!: brindan clases gratuitas de rock, malambo, bachata, folclore y tango

Se llevan adelante en Adrogué y Burzaco. No requiere inscripción previa. Conocé más.
Bailar siempre es una buena opción para poner el cuerpo en movimiento y divertirse un rato. Atento a eso, Almirante Brown sigue ofreciendo clases abiertas de diferentes ritmos. Toda las ofertas son gratuitas y abiertas a los vecinos que quieran sumarse.
Según indicaron, las propuestas no requieren inscripción previa. Se llevan adelante en Casa de la Cultura (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo (Eugenio de Burzaco 740, Burzaco).
La oferta es la siguiente:
Burzaco
Adrogué
