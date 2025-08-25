¡Todos a la pista!: brindan clases gratuitas de rock, malambo, bachata, folclore y tango

Se llevan adelante en Adrogué y Burzaco. No requiere inscripción previa. Conocé más.

Bailar siempre es una buena opción para poner el cuerpo en movimiento y divertirse un rato. Atento a eso, Almirante Brown sigue ofreciendo clases abiertas de diferentes ritmos. Toda las ofertas son gratuitas y abiertas a los vecinos que quieran sumarse.

¿Qué elegir?

Según indicaron, las propuestas no requieren inscripción previa. Se llevan adelante en Casa de la Cultura (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo (Eugenio de Burzaco 740, Burzaco).

La oferta es la siguiente:

Burzaco

Malambo : lunes, de 19 a 21 hs

: lunes, de 19 a 21 hs Rock : martes, de 19 a 21:00 hs

: martes, de 19 a 21:00 hs Salsa y bachata: jueves, de 19 a 21 hs (coordina César Montaño Viveros)

Adrogué

Salsa y bachata : jueves, de 19 a 21 hs (coordina Marcelo Rock)

: jueves, de 19 a 21 hs (coordina Marcelo Rock) Folklore : miércoles, de 18 a 20 hs (coordina Nerina López)

: miércoles, de 18 a 20 hs (coordina Nerina López) Tango: jueves, de 19 a 21hs (coordina Fernanda Carrizo. Profesores Fernanda Carrizo y Javier Pereira).