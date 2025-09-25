“Asesoría de imagen” y “Organización de eventos”, los nuevos cursos de la UNaB

Se dictarán en la delegación de Rafael Calzada. Las inscripciones están abiertas. Toda la información.
La UNaB sigue acercando diferentes propuestas de formación a las diferentes localidades. En esta ocasión, lanzaron dos cursos gratuitos en Rafael Calzada. Son presenciales y abiertos a la comunidad. Al finalizar, se entregarán certificados.
Las formaciones se enmarcan en el programa “La Universidad en tu localidad”, una iniciativa en conjunto entre la UNaB y la Comuna. Con ello, se busca que los vecinos puedan acceder a capacitaciones en diversos espacios de formación.
En este contexto, la oferta se dictará de forma presencial en la delegación de la localidad, ubicada en General Martín Miguel de Güemes 1905, esquina Cervantes.
Los cursos son los siguientes:
Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los vecinos deberán completar un formulario virtual con datos personales. Se podrá acceder haciendo clic aquí.
