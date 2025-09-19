Nuevo curso de lengua de señas en Don Orione: tendrá orientación en salud

Las clases son presenciales y gratuitas. Comenzarán el 26 de septiembre. Conocé cómo inscribirte.

Buscando sumar más propuestas de capacitación para los vecinos. El Centro Integrador Comunitario (CIC) Don Orione lanzó el taller de lengua de señas argentina. La propuesta es gratuita y requiere inscripción previa.

¿Cuándo será?

El curso tendrán como escenario la entidad de dicho barrio, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, justo al lado del CAPS Nº12. Según indicaron, será nivel 1 y tendrá orientación en salud. Las clases comenzarán el próximo viernes 26 de septiembre, de 18 a 20 hs.

En este sentido, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente al CIC, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Tendrán que presentar fotocopia del DNI.