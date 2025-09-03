Así un conductor atropelló a un motociclista y huyo sin asistirlo: buscan testigos

Ocurrió en Adrogué. La víctima tiene 31 años y sufrió fracturas expuestas. Su familia busca testigos. “La pasó mal realmente”, admitió su papá a De Brown. Mirá el video.





Emiliano Pérez sufrió un terrible accidente que lo tuvo 20 días internado y que conlleva ahora una recuperación muy lenta. Circulaba a bordo de su moto cuando un auto lo chocó y se dio a la fuga, sin asistirlo. Hoy, su familia busca testigos del siniestro que le permitan identificar al conductor.

¿Cómo fue?

El hecho se registró el jueves 7 de agosto, a las 18.20 hs. Fue en el cruce de avenida San Martín y Pardo de Tavera, en Adrogué. La víctima tiene 31 años.

“Mi hijo venía por la avenida, había salido del bajo nivel en dirección a Hipólito Yrigoyen cuando el auto Toyoya Yaris rojo, dobla a la izquierda, lo agarra, lo tira y se va. Con el impacto, se mete abajo del vehículo que venía de frente. Gracias a Dios, éste venía muy despacio y quedó trabado con el casco en el carter”, contó Adrián, su padre, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Emiliano logró llamarme porque tenía el comunicador en el casco. Salgo corriendo y cuando llego ya había llegado la Policía. Estaba tirado en el piso con fracturas expuestas. Tenía el hueso afuera”.

Al momento del choque, había mucha gente en el lugar. Sin embargo, su familia asegura que nadie llegó a tomar el número de la patente, lo que dificulta identificar al conductor. “Lo que más quiero es que mi hijo pueda caminar como antes y que aparezca este malnacido”, afirmó.

Asimismo, Adrián informó que solicitaron las cámaras municipales ya que en las imágenes que obtuvieron de los vecinos no se puede ver con claridad el momento exacto del choque. “Esta persona tiene dos cosas por pagar. Una, la causa penal que ya la inició la UFI, y después el tema seguro”, reconoció.

¿Cómo está hoy Emiliano?

Tras el accidente, fue trasladado urgente al hospital Lucio Meléndez. Luego, lo derivaron a un sanatorio de Lanús. Permaneció internado 20 días con fractura expuesta y nueve costillas rotas.

Recibió el alta el lunes pasado y comenzó un largo proceso de recuperación. “Está en casa con la pierna vendada y con ejercicios. Le pusieron un clavo intramedular muy doloroso. La paso mal realmente, tiene prohibido apoyar el pie, anda con muletas y en la cama”, detalló.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 de Lomas de Zamora.

