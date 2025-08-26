Atropelló a un ciclista y huyó sin socorrerlo: lo detuvieron en Mármol

El hecho ocurrió en Banfield y quedó registrado en las cámaras se seguridad de la zona. La víctima regresaba de su trabajo. Sufrió fractura de cráneo. Mirá el video.

Un joven de 24 años sufrió un grave accidente vial y pelea por su vida. El sábado, un automovilista lo embistió de frente, mientras iba a bordo de su bicicleta y, lejos de socorrerlo, huyó. Finalmente, la Policía logró arrestarlo en su domicilio en José Mármol.

¿Cómo fue?

El conductor fue identificado como Diego Alejandro Berges, de 47 años. Lo hallaron luego de un minucioso relevamiento de cámaras privadas y también municipales.

Por orden del Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora, se llevó adelante un allanamiento en su vivienda ubicada en la calle Tucumán, de la localidad browniana. Se incautó el Citroën C3 que habría sido utilizado en el hecho y toda la documentación del rodado. El implicado, en tanto, quedó bajo disposición de la Justicia.

El choque

Ocurrió el sábado pasado, 23 de agosto, pasadas las 13 hs. La víctima, Jonathan Ismael Castillo Oviedo, fue atropellada mientras circulaba en bicicleta por el cruce de La Plata y Correa, Banfield.

En ese instante, un auto Citroën C3 negro lo impactó de frente y se dio a la fuga sin socorrerlo. Vecinos llamaron al 911 y el joven fue trasladado de urgencia al hospital Gandulfo. Allí permanece internado en grave estado.

Según trascendió, la víctima regresaba de su trabajo y se dirigía a su domicilio. Sufrió fractura de cráneo y debieron operarlo. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

