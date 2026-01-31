Asume el nuevo párroco de Nuestra Señora de Luján de Claypole: ¿De quién se trata?

La ceremonia será este sábado. La información.
Con una celebración cargada de fe y comunidad, la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Claypole vivirá la toma de posesión de su nuevo párroco, Juan de Rosas Rios Velázquez. Así, se marcará el inicio de una nueva etapa pastoral, acompañada por fieles y autoridades eclesiásticas.
El acto se llevará adelante este sábado, 31 de enero, en dicho espacio religioso ubicado República de la India y Bravo. Se pondrá en marcha desde las 18 hs. Celebra el Monseñor Fernando Rodríguez, obispo auxiliar de la Diócesis de Lomas de Zamora.
“Con mucha alegría, los invitamos a formar parte de este día tan importante para nuestra amada comunidad”, afirmaron desde Nuestra Señora de Luján. La misma es una parroquia orionita a cargo de la congregación de Don Orione.
Tras la misa, los presentes tendrán la posibilidad de participar de un compartir fraterno a la canasta, en el cual podrán colaborar con algo dulce, salado o bebida.
