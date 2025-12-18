Asumió el nuevo Consejo Escolar y sus autoridades fueron votadas por unanimidad

Cascallares y Fabiani participaron de la jura. Ezequiel Mars fue ratificado como presidente e Iris Balcameda es la nueva vice con el voto de los consejeros de Fuerza Patria y La Libertad Avanza. Reconocieron a los salientes.

Durante una emotiva ceremonia llevada a cabo en las instalaciones de la Escuela Primaria N° 5 de Almirante Brown se llevó a cabo ayer el acto de jura de los nuevos consejeros escolares para el período 2025-2029.

En la mencionada la jornada se tomó juramento a los nuevos consejeros y se designaron las nuevas autoridades del Consejo Escolar para el período venidero, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688.

En ese marco, Ezequiel Mars fue reelecto como presidente; Iris Balmaceda como vicepresidenta; Ana Randi como tesorera; Karina Cabrera como secretaria; y Claudia Arce hará lo propio como secretaria técnica.

Como ocurriera días atrás durante la asunción de los concejales brownianos, la asunción de los consejeros fue acompañada por Mariano Cascallares; por el intendente interino Juan Fabiani; por el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko, y por la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Pichel.

Esta vez también fue parte el director de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Fuentes.

Durante el acto se realizó la entrega de diplomas y medallas, a los consejeros escolares salientes María Marta Silva, Federico Fuentes, Lorena Luna, Germán Salto y Sandra García. Fue en reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada durante la gestión.

“Desde el Municipio seguimos acompañando y fortaleciendo el sistema educativo, trabajando junto al Consejo Escolar para mejorar las condiciones de las escuelas y garantizar el derecho a la educación en todo el distrito”, expresó Mariano Cascallares. Además, recordó: "Durante nuestros mandatos ya logramos abrir 55 nuevos establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades".

En el mismo sentido, el intendente interino Juan Fabiani completó: “Este nuevo período de trabajo de los consejeros escolares representa un compromiso renovado para seguir articulando con la comunidad educativa y acompañar la tarea cotidiana que se realiza en cada establecimiento. Siempre con la premisa de tener una educación de calidad”.

Por su parte, Fuentes reconoció la labor de los consejeros “que desde la oposición hicieron un trabajo importante y dedicado a defender la educación pública y ayudar a mejorar la infraestructura de muchos lugares que lo necesitaban con urgencia”.