Sáb, 21/02/2026
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2609
SOCIEDAD
sábado 21 de febrero de 2026

Asumirá el nuevo cura de la Parroquia San Cayetano de Burzaco


Se trata del padre José María Duarte. Estará presente el Obispo Monseñor Jorge Lugones. Conocé cuándo será.

Un emotivo acto tendrá lugar este sábado, 21 de febrero, en la Parroquia San Cayetano de Burzaco. Se debe a que un nuevo cura asumirá el cargo para estar al frente de la institución.

Su historia

La persona encargada de tomar el puesto será el padre José María Duarte. Este se desempeñó en el último tiempo en La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo de Carlos Spegazzini.

La misa será desde las 18 hs, en el templo ubicado en Sempere 1370. Estarán presentes el Obispo Monseñor Jorge Lugones SJ y el Obispo Auxiliar Monseñor Fernando Rodríguez.

Desde la parroquia invitaron a la comunidad a ser parte de este evento. "Será un momento de acción de gracias, encuentro y oración", resaltaron. Y agregaron: "Los esperamos para caminar juntos este tiempo que se hace camino".

