sábado 16 de agosto de 2025

Chocó un camión con bebidas y volcó parte de su carga: hay un herido


Fue en el Parque Industrial. Por el impacto, un gran número de botellas de vidrio quedaron rotas en plena vía pública. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Burzaco fue escenario en las últimas horas de un fuerte accidente vial. Tuvo como protagonistas a una camioneta y un camión que transportaba bebidas. Una persona resultó con lesiones e inmediatamente asistidas por profesionales.

 

¿Qué pasó?

Sucedió este viernes, en la intersección de Drago y Ortiz, en el Parque Industrial. Según detallaron, como consecuencia de la colisión, parte de la carga del vehículo de mayor porte se cayó y muchas botellas de cervezas quedaron rotas en plena vía pública.

Como sucede en estos casos, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegó tareas de auxilio y prevención en el lugar. Además, intervino personal del servicio de ambulancias municipal, quienes trasladaron a la persona herida. Por el momento, no trascendieron las causas que ocasionaron el siniestro.

