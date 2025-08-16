Chocó un camión con bebidas y volcó parte de su carga: hay un herido

Fue en el Parque Industrial. Por el impacto, un gran número de botellas de vidrio quedaron rotas en plena vía pública. Los detalles.

Burzaco fue escenario en las últimas horas de un fuerte accidente vial. Tuvo como protagonistas a una camioneta y un camión que transportaba bebidas. Una persona resultó con lesiones e inmediatamente asistidas por profesionales.

¿Qué pasó?

Sucedió este viernes, en la intersección de Drago y Ortiz, en el Parque Industrial. Según detallaron, como consecuencia de la colisión, parte de la carga del vehículo de mayor porte se cayó y muchas botellas de cervezas quedaron rotas en plena vía pública.

Como sucede en estos casos, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegó tareas de auxilio y prevención en el lugar. Además, intervino personal del servicio de ambulancias municipal, quienes trasladaron a la persona herida. Por el momento, no trascendieron las causas que ocasionaron el siniestro.