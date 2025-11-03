Aumentan las tarifas de luz y modifican la forma de medir el consumo

Aplicará tanto a los usuarios de Edesur como a los de Edenor. Los detalles.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo esquema de tarifas para los usuarios de Edesur y Edenor. Además, dispuso un cambio en la metodología de lectura de los medidores, los cuales pasarán a ser mensuales.

¿Cómo será?

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial. De esta manera, se estableció un aumento del 3,53% para los clientes del sur y sudoeste a partir del 1 de noviembre. Para los del norte y noroeste, en tanto, será del 3,6%.

Estos incrementos alcanzan a los usuarios residenciales de los tres niveles del esquema de segmentación: N1 (sin subsidio), N2 (menores ingresos) y N3 (ingresos medios). Asimismo, se aprobaron nuevas tarifas para los clubes de barrio y de pueblo y las entidades de bien público.

Otro punto es la modificación en el periodo de facturación para los de Tarifa 1 (pequeñas demandas). Este pasará a ser mensual, cuando venía siendo bimestral. Así, se cambia la metodología que regía desde 2016.

Hasta ahora, Edesur y Edenor realizaban la lectura del medidor cada dos meses, pero dividían el pago en dos facturas. Según argumentaron en los considerandos, las empresas precisaron que esto les generaba "confusión" y un "desfase temporal" entre el gasto real y el monto.

Asimismo, detallaron que el objetivo de la modificación es brindar una "señal más clara, transparente y oportuna" del consumo. Esto permitirá a los hogares un "mejor control y autogestión" de su economía y sus hábitos energéticos.

¿Desde cuándo?

El ENRE precisó que la implementación debe iniciarse dentro de los 30 días corridos y que se establecerá un período de transición. Durante este, se podrán generar ajustes o superposiciones en la facturación.

Por ese motivo, el ente estableció una serie de condiciones obligatorias para las distribuidoras:

Planes de pago sin interés : por los saldos remanentes o ajustes que se generen debido al cambio de metodología, Edesur y Edenor deberán ofrecer planes de facilidad de pago "sin anticipos ni aplicación de intereses".

: por los saldos remanentes o ajustes que se generen debido al cambio de metodología, Edesur y Edenor deberán ofrecer planes de facilidad de pago "sin anticipos ni aplicación de intereses". Ajuste en al menos dos facturas : los montos de ajuste se dividirán en, como mínimo, dos liquidaciones de servicio público (LSP), y tendrán que consignarse de forma diferenciada en la factura bajo la leyenda “Ajuste migración mensual".

: los montos de ajuste se dividirán en, como mínimo, dos liquidaciones de servicio público (LSP), y tendrán que consignarse de forma diferenciada en la factura bajo la leyenda “Ajuste migración mensual". Prohibición de corte por falta de pago : las distribuidoras "deberán abstenerse de implementar todas las acciones de morosidad y corte de suministro por falta de pago" de las LSP que se emitan a raíz de esta modificación.

: las distribuidoras "deberán abstenerse de implementar todas las acciones de morosidad y corte de suministro por falta de pago" de las LSP que se emitan a raíz de esta modificación. Comunicación clara : las empresas se verán obligadas a implementar un "plan de comunicación adecuado" que explique de forma "clara y fácilmente comprensible" el alcance de la nueva metodología.

: las empresas se verán obligadas a implementar un "plan de comunicación adecuado" que explique de forma "clara y fácilmente comprensible" el alcance de la nueva Costos a cargo de las empresas: el ENRE dejó en claro que la autorización no implica "reconocimiento en tarifa de los mayores costos operativos" en que puedan incurrir las distribuidoras por la implementación de la lectura mensual.