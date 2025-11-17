Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: afecta a líneas que transitan por Brown

Se suma a los ajustes que ya realizaron las unidades bonaerenses y porteñas. Algunas de las compañías afectadas son la 51, 74, 79 y la 160. Conocé el nuevo cuadro tarifario.

Las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron 9,7%. La suba comenzó a regir este lunes, 17 de noviembre. Ahora, el boleto mínimo cuesta $494,75.

¿Cómo es el nuevo cuadro tarifario?

El incremento es el primero que aplica el gobierno nacional desde julio y fue oficializado en el Boletín Oficial. Afecta a 104 líneas nacionales. Los precios actualizados son los siguientes:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $451,01 a $494,75

(entre 0 y 3 kilómetros): pasará de De 3 a 6 km : subirá de $502,43 a $551,16

: subirá de De 6 a 12 km : de $541,13 a $593,61

: de Viajes de 12 a 27 km: de $579,87 a $636,11

Las líneas que lo aplican son 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78 y 79 También la 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117 y 119.

Se suman la 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158 y 159. Además de la 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

El aumento

Se suma a los ajustes que aplicó la Ciudad y la Provincia a comienzo de este mes para las líneas que operan exclusivamente en sus jurisdicciones. En esos casos, las tarifas se acuerdan según el índice de inflación, más un adicional de dos puntos.