Lun, 01/12/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2527
POLÍTICA
lunes 1 de diciembre de 2025

Aumentó el colectivo en el AMBA: ¿A cuánto subió el boleto mínimo?


El ajuste comenzó a regir desde este lunes. Conocé más.

Un nuevo incremento en las tarifas del transporte público comenzó a regir desde este lunes, 1 de diciembre, en el AMBA. Los incrementos afectan a colectivos, subtes y peajes. Los mismos varían según tramos y modalidades de pago.

 

¿Cuáles son los valores actualizados?

La medida fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial. Ahora, el boleto mínimo en la Provincia de Buenos Aires cuesta $658, tras una suba total que asciende al 14,8%.

Según detallaron, el aumento afecta a todas las líneas del 200 en adelante, que son aquellas que tienen sus recorridos dentro del territorio bonaerense, sin cruzar a CABA. En este marco, el nuevo cuadro tarifario es el siguiente:

  • 0 a 3 km: $658,44.
  • 3 a 6 km: $733,50.
  • 6 a 12 km: $790.
  • 12 a 27 km: $846,57.
  • Más de 27 km: $902,73.

Además, sigue en vigencia el descuento por abonar con la Tarjeta SUBE registrada, así como también la Tarifa Social.

 

En CABA

  • 0 a 3 km: $593,52.
  • 3 a 6 km: $659,50.
  • 6 a 12 km: $710,31.
  • 12 a 27 km: $761,15.

Sumado a estos aumentos, el boleto de subte en Buenos Aires también sufrió cambios. Según informaron oficialmente desde este lunes 1, viajar cuesta $1.206. 

