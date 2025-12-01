Aumentó el colectivo en el AMBA: ¿A cuánto subió el boleto mínimo?

El ajuste comenzó a regir desde este lunes. Conocé más.

Un nuevo incremento en las tarifas del transporte público comenzó a regir desde este lunes, 1 de diciembre, en el AMBA. Los incrementos afectan a colectivos, subtes y peajes. Los mismos varían según tramos y modalidades de pago.

¿Cuáles son los valores actualizados?

La medida fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial. Ahora, el boleto mínimo en la Provincia de Buenos Aires cuesta $658, tras una suba total que asciende al 14,8%.

Según detallaron, el aumento afecta a todas las líneas del 200 en adelante, que son aquellas que tienen sus recorridos dentro del territorio bonaerense, sin cruzar a CABA. En este marco, el nuevo cuadro tarifario es el siguiente:

0 a 3 km: $658,44.

3 a 6 km: $733,50.

6 a 12 km: $790.

12 a 27 km: $846,57.

Más de 27 km: $902,73.

Además, sigue en vigencia el descuento por abonar con la Tarjeta SUBE registrada, así como también la Tarifa Social.

En CABA

0 a 3 km: $593,52.

3 a 6 km: $659,50.

6 a 12 km: $710,31.

12 a 27 km: $761,15.

Sumado a estos aumentos, el boleto de subte en Buenos Aires también sufrió cambios. Según informaron oficialmente desde este lunes 1, viajar cuesta $1.206.