Aumentó el colectivo en el AMBA: ¿A cuánto subió el boleto mínimo?

Un nuevo incremento en las tarifas del transporte público comenzó a regir desde este lunes, 1 de diciembre, en el AMBA. Los incrementos afectan a colectivos, subtes y peajes. Los mismos varían según tramos y modalidades de pago.
La medida fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial. Ahora, el boleto mínimo en la Provincia de Buenos Aires cuesta $658, tras una suba total que asciende al 14,8%.
Según detallaron, el aumento afecta a todas las líneas del 200 en adelante, que son aquellas que tienen sus recorridos dentro del territorio bonaerense, sin cruzar a CABA. En este marco, el nuevo cuadro tarifario es el siguiente:
Además, sigue en vigencia el descuento por abonar con la Tarjeta SUBE registrada, así como también la Tarifa Social.
Sumado a estos aumentos, el boleto de subte en Buenos Aires también sufrió cambios. Según informaron oficialmente desde este lunes 1, viajar cuesta $1.206.
