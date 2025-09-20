Autopista Presidente Perón: tenía un 60% de avance, el gobierno Nacional frenó las obras y quedó abandonada

El gobernador Axel Kicillof, el intendente Mariano Cascallares y el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, visitaron el lugar. Los detalles.

La construcción de la autopista Presidente Perón continúa abandonada por decisión del Gobierno Nacional. Se trata de una obra estratégica que abarca a doce municipios y busca mejorar el tránsito urbano, la conectividad y la seguridad vial de doce millones de personas.

De recorrida

En las últimas horas, el intendente Mariano Cascallares visitó el lugar junto al gobernador Axel Kicillof y al primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana. La misma consta de 83 kilómetros en total, de los cuales se habían construido 52 hasta fines de 2023.

“Esta obra inconclusa es la imagen de la deserción del Gobierno Nacional. En múltiples oportunidades reclamos a las autoridades nacionales que se nos permita realizar un trabajo conjunto para finalizar y mantener la traza, pero aún seguimos sin respuesta”, afirmó Kicillof.

En tanto, el gobernador remarcó: “Ya dimos el primer paso en septiembre y ahora debemos dar otro mensaje muy importante en octubre. Vamos a ponerle un freno a Milei si contamos con diputados que representen y defiendan los derechos de los bonaerenses en el Congreso nacional. Y eso se logra eligiendo la boleta de Fuerza Patria”.

¿Quiénes estuvieron?

También dijeron presentes en la recorrida los intendentes de Ezeiza, Gastón Granados; y de San Vicente, Nicolás Mantegazza; los diputados nacionales Daniel Gollan y Victoria Tolosa Paz; la dirigente Fernanda Miño; el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez; y funcionarios provinciales y de los municipios de la Región.