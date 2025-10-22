Avanza el juicio contra Clementi: “A las víctimas les resulta muy difícil relatar lo sucedido”

Así lo admitió la abogada querellante Claudia Perugino a De Brown. El ginecólogo está acusado de abusar de 14 mujeres en su clínica privada de Burzaco. Los detalles.

El juicio contra el ginecólogo Diego Javier Clementi continúa. Este lunes, 20 de octubre, declararon seis nuevas víctimas, una de ellas desde España a través de Zoom.

¿Cómo fue?

El proceso, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de Lomas de Zamora, comenzó el pasado martes 14. El médico está siendo juzgado por abusar sexualmente de al menos 14 mujeres en su clínica privada de Burzaco.

“Los testimonios son muy contundentes en el modus operandi de Clementi. Para nosotros, no nos queda ninguna duda de los hechos, de cómo ocurrieron y de las situaciones que padecieron las víctimas”, explicó Claudia Perugino, abogada querellante, en diálogo con www.deBrown.com.ar

El proceso judicial seguirá este viernes 24, cuando se espera que declaren seis mujeres más. “Son muchas las denunciantes, veremos cómo siguen las audiencias porque el Tribunal tiene muchos juicios, por eso se pospone tanto. Es un problema porque las víctimas la están pasando bastante mal, queda demostrado en sus declaraciones. Todas se quiebran y les resulta muy difícil relatar lo sucedido”, señaló.

Finalmente, la abogada expresó su esperanza en que “la Justicia avance y que Clemente reciba la sentencia que se merece por los hechos aberrantes que cometió en el contexto de la atención ginecológica”.

Las acusaciones

Clementi enfrenta una acusación que incluye los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “abuso sexual simple”. Se lo juzga por 14 hechos que ocurrieron en su clínica privada, entre 2017 y 2022. Sin embargo, dos de ellos ya están prescriptos.