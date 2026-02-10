Mar, 10/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2598
Avanza la construcción del nuevo edificio para la Secundaria N°46 de Glew


Tendrá 12 aulas, laboratorio, biblioteca, dependencias administrativas y cocina, entre otros. Los detalles.

Aprovechando el receso de verano, Almirante Brown avanza en la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°26 en Glew. Actualmente, la institución no tiene instalaciones propias y comparte lugar con la Primera N°37.

¿Cómo será?

Una vez finalizada la obra en el barrio Villa París, la comunidad educativa contará con un espacio ubicado a pocos metros, en Scalabrini Ortiz 2560. Esto permitirá que los estudiantes continúen su trayectoria escolar en un sitio adecuado y cercano.

En este marco, Mariano Cascallares destacó la importancia de la obra y remarcó que el nuevo lugar de la Escuela Secundaria N°26 brindará mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de los chicos.

El proyecto contempla la realización de un edificio de 1.612 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en planta baja y dos pisos. Tendrá 12 aulas, laboratorio, biblioteca, dependencias administrativas, cocina, sala de profesores, preceptoría y distintos espacios comunes.

Previo al inicio de los trabajos, se realizó la demolición de una antigua estructura escolar existente en el predio y el cegado de pozos. Estas tareas fueron necesarias para generar las condiciones adecuadas para la nueva construcción.

La iniciativa prevé también patios y áreas abiertas que favorecen el desarrollo de actividades educativas y la integración comunitaria. Así, se optimizará el uso del espacio y se acompañará el crecimiento de la matrícula en la zona.

