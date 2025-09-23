Avanza la licitación para finalizar la estación de trenes de la UNaB

El intendente Mariano Cascallares encabezó una reunión de trabajo para evaluar este proceso. La información.

Avanza el proceso licitatorio de la nueva estación de trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Se trata de una obra que concluirá el Municipio y beneficiará a miles de estudiantes y vecinos.

¿Cómo sigue?

En este marco, el intendente Mariano Cascallares mantuvo una reunión de trabajo con los secretarios de Infraestructura y de Prevención y Seguridad Ciudadana, Fernando Lorenzo y Paula Eichel.

"En efecto, luego de firmar el convenio con la empresa nacional Trenes Argentinos ahora vamos a finalizar esta obra histórica con recursos de nuestro Municipio", indicó el jefe comunal.

La nueva estación mejorará la conectividad en toda la zona. Especialmente a vecinos de los barrios Sakura, Viplastic y Rocca; a la propia comunidad de la UNaB y al Parque Industrial de Burzaco, el segundo más grande de la Provincia.

La obra

Incorporará andenes elevados enfrentados, señalización, instalación de boleterías, oficinas y luces led. Además de módulos SUBE e infraestructura vial y ferroviaria para todos los usuarios del servicio.

Este megaproyecto se suma a otras grandes concreciones como el viaducto "Papa Francisco" y la renovación integral de la Ruta 4 o de la avenida Monteverde, e incluso el nuevo parque público de la UNaB.