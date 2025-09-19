Trenes de larga distancia: cuantos menos asientos disponibles haya, más caro será viajar

Esta nueva modificación abarcará a los servicios a Rosario, Bragado, Junín y Mar del Plata. Conocé más.

Previo a la temporada de verano, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes larga distancia para viajar en octubre y noviembre. A diferencia de otros meses, ahora habrá un cambio importante en los precios de los pasajes.

Según informaron oficialmente desde la empresa, los servicios hacia Rosario, Bragado, Junín y Mar del Plata se venderán con bandas tarifarias de acuerdo a la demanda. Esto quiere decir que cuantos menos asientos disponibles queden, más caro será el valor del mismo.

"El objetivo de la medida es hacer más eficiente el sistema ferroviario. Por lo tanto, mientras más rápido se adquiera el pasaje, más barato va a ser. El costo es entre 25.000 y 29.500 pesos para primera. Pullman sale 30.000 y no sufre modificación alguna", explicaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar.

¿Dónde comprar?

Los usuarios pueden adquirir sus tickets en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias. También mediante la web con un 10% de descuento. Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) obtendrán el boleto sin cargo a través de la página oficial.

Mar del Plata (para octubre y noviembre)

Circulan dos trenes. Salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21. La tarifa en primera clase varía de acuerdo a la demanda. Los montos parten desde los $25.000.

Asimismo, desde el 19 de agosto y hasta mediados de noviembre, los trenes no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan a la Ciudad de Buenos Aires, no prestan servicio los miércoles y jueves. Esto se debe a obras en el tendido de vías.

Los sábados las formaciones salen de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la costa. Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna de Mar del Plata, los domingos a las 22:53.

Rosario (para octubre)

Sale una formación diaria, desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01. El precio se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias que van desde los $11.700 en primera hasta los $16.800 en pullman. Conocé los precios haciendo clic acá.

Córdoba (para octubre)

Parten dos trenes semanales, desde Retiro los jueves y domingos a las 15:45 y de Córdoba los martes a las 17:00 y los viernes a las 21:13. Los pasajes cuestan $25.000 en primera, $30.000 en pullman y $72.400 en camarote para dos personas.

Tucumán (para octubre)

Cuenta con dos trenes semanales que parten desde Retiro los miércoles y domingos a las 21:10 y de Tucumán los martes y viernes a las 21:30. Los tickets ascienden a $38.000 en primera, $46.200 en pullman y $131.200 en camarote.

Bragado (para octubre y noviembre)

Salen tres servicios por semana, desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a las 1:20. La tarifa en primera clase varía de acuerdo a la demanda con precios que oscilan entre los 7.500 y $8.475.

Junín (para octubre y noviembre)

Parte con un tren diario, de Retiro a las 18:15 y retorna a las 1:10 de lunes a sábados y a las 1:31 domingos y feriados. El precio se modificará según el día elegido para viajar. También habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor se podrá ingresar a haciendo clic aquí.

¿Más información?

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero podrá ingresar a la página principal de Trenes Argentinos accediendo desde acá.