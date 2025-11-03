Lun, 03/11/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2499
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
CULTURA
lunes 3 de noviembre de 2025

¿Bailamos?: clases gratuitas de malambo, rock, salsa, folclore y tango en Brown


No requieren inscripción previa. Se llevan adelante en Adrogué y Burzaco. Conocé la grilla.

Para cortar con la rutina y poner el cuerpo en movimiento, Almirante Brown sigue adelante con sus clases abiertas de baile. Estas son son gratuitas e incluyen diferentes ritmos.

¿Qué elegir?

Según informaron desde la Comuna, los vecinos no necesitan realizar una inscripción previa. Las prácticas se llevan adelante en Casa de la Cultura de Adrogué (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco 740).

La oferta es la siguiente:

En Burzaco

  • Malambo: lunes, de 19 a 21 hs
  • Rock: martes, de 19 a 21:00 hs
  • Salsa y bachata: jueves, de 18 a 20 hs (coordina César Montaño Viveros)

 

Adrogué

  • Salsa y bachata: martes, de 19 a 22 hs (a cargo de Marcelo Rock)
  • Folklore: miércoles, de 18 a 20 hs (coordina Nerina López)
  • Tango: jueves, de 19 a 21hs (al frente de Fernanda Carrizo. Profesores Fernanda Carrizo y Javier Pereira).

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram