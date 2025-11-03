¿Bailamos?: clases gratuitas de malambo, rock, salsa, folclore y tango en Brown

No requieren inscripción previa. Se llevan adelante en Adrogué y Burzaco. Conocé la grilla.

Para cortar con la rutina y poner el cuerpo en movimiento, Almirante Brown sigue adelante con sus clases abiertas de baile. Estas son son gratuitas e incluyen diferentes ritmos.

¿Qué elegir?

Según informaron desde la Comuna, los vecinos no necesitan realizar una inscripción previa. Las prácticas se llevan adelante en Casa de la Cultura de Adrogué (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco 740).

La oferta es la siguiente:

En Burzaco

Malambo : lunes, de 19 a 21 hs

: lunes, de 19 a 21 hs Rock : martes, de 19 a 21:00 hs

: martes, de 19 a 21:00 hs Salsa y bachata: jueves, de 18 a 20 hs (coordina César Montaño Viveros)

Adrogué

Salsa y bachata: martes, de 19 a 22 hs (a cargo de Marcelo Rock)

martes, de 19 a 22 hs (a cargo de Marcelo Rock) Folklore : miércoles, de 18 a 20 hs (coordina Nerina López)

: miércoles, de 18 a 20 hs (coordina Nerina López) Tango: jueves, de 19 a 21hs (al frente de Fernanda Carrizo. Profesores Fernanda Carrizo y Javier Pereira).