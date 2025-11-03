¿Bailamos?: clases gratuitas de malambo, rock, salsa, folclore y tango en Brown

No requieren inscripción previa. Se llevan adelante en Adrogué y Burzaco. Conocé la grilla.
Para cortar con la rutina y poner el cuerpo en movimiento, Almirante Brown sigue adelante con sus clases abiertas de baile. Estas son son gratuitas e incluyen diferentes ritmos.
Según informaron desde la Comuna, los vecinos no necesitan realizar una inscripción previa. Las prácticas se llevan adelante en Casa de la Cultura de Adrogué (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco 740).
En Burzaco
Adrogué
