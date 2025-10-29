Pre Cosquín: abrieron las inscripciones para artistas brownianos

La etapa clasificatoria local se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre en Burzaco. ¿Cómo anotarse?

Almirante Brown anunció que ya está abierta la inscripción para participar del Pre Cosquín 2026. A través del mismo, se seleccionarán a los artistas que representarán al distrito en la 54° edición del tradicional festival de música y danza nacional en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

¿Cómo será?

La actividad es realizada a través del Instituto Municipal de las Culturas. Los interesados podrán anotarse de forma gratuita desde este martes, 28 de octubre, hasta el 21 de noviembre. Para ello, deberán enviar sus datos vía mail a precosquinsedebrown@gmail.com

Está dirigida a jóvenes y adultos mayores de 16 años apasionadas por la música y la danza, que deseen formar parte de esta competencia que promueve y reconoce el talento artístico de todo el país, fortaleciendo las raíces y tradiciones populares.

La etapa clasificatoria local se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre. Tendrá como escenario al Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, ubicado en Eugenio de Burzaco 740, en Burzaco.

Sobre la actividad

Esta nueva edición del Pre Cosquín contará con una amplia variedad de rubros. En el área musical se incluyen las categorías de solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental y canción inédita.

En tanto, en el ámbito del baile se competirá en solista de malambo femenino y masculino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folclórico, representando así la diversidad y riqueza del arte popular argentino.

Los artistas que resulten ganadores en la instancia local representarán a Almirante Brown en Cosquín. Así, disputarán un lugar en la gran final, que se desarrollará en enero sobre el emblemático escenario “Atahualpa Yupanqui” de la plaza Próspero Molina, junto a grandes figuras de la cultura nacional.