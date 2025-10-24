Boleta Única: ¿Puedo llevar mi propia lapicera para votar?

Los comicios nacionales serán este domingo 26. Los detalles.

Durante las elecciones legislativas que se llevarán adelante este domingo, 26 de octubre, se implementará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP). La misma agrupa a todos los candidatos a diputados y senadores nacionales. En este nuevo escenario, muchas personas se preguntan si será necesario llevar una lapicera propia para votar.

¿Cómo será?

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), al momento de sufragar, la autoridad de mesa proveerá la BUP junto con una birome “indeleble” negra. Esto significa que la tinta no se puede borrar.

Por lo tanto, no será necesario que cada elector tenga lapicera propia. Sin embargo, la persona que opte por llevar una desde su casa podrá hacerlo sin problemas, siempre y cuando también sea indeleble. No será posible sufragar con lápiz.

En caso de cometer un error, la CNE explicó que el elector deberá doblar la boleta y acercarse a las autoridades de mesa para informar que se equivocó, sin decir nunca a quién desea votar. Seguidamente, tendrá que entregar el papel y se le repondrá por otro. Asimismo, se dejará constancia del cambio en un acta.