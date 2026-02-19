Boleto estudiantil 2026: ¿Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos?

Está destinado a alumnos de nivel inicial, primario, secundario y terciario. También a regulares e ingresantes de universidades públicas. Toda la información.

De cara al inicio escolar, los alumnos del nivel inicial, primario y secundario que cumplan con los requisitos podrán inscribirse en el Boleto Estudiantil. El trámite ya puede llevarse adelante.

¿Cómo es?

Desde el Municipio precisaron que el beneficio tiene una validez de un año. Quienes ya lo tienen desde el 2025 deberán ingresar al sitio web oficial y revalidar dicho documento tanto para las líneas locales como provinciales de colectivos. Podes acceder haciendo clic aquí.

El Boleto podrá ser utilizado a partir del 18 de febrero a los fines de acompañar las acciones de fortalecimiento escolar pautadas por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE).

El beneficio está destinado a alumnos que cursen el nivel inicial, primario, secundario y terciario en instituciones públicas y privadas con aportes del Estado y sede en el territorio bonaerense. También a estudiantes regulares e ingresantes de universidades públicas.

Son requisitos para acceder al Boleto:

Ser alumno regular

Residir a una distancia mayor a 600 metros del establecimiento educativo para los niveles inicial y primario , a 800 metros para secundario , y a una mayor de 2 mil metros para terciarios y universitarios .

para los , a para , y a una para . No ser beneficiario de otro subsidio otorgado por el Estado con el mismo fin

otorgado por el Estado con el Tener inscrita la SUBE a nombre del estudiante.

Luego del trámite administrativo de registración, la activación del beneficio se podrá llevar adelante en cualquier terminal automática de la tarjeta.

"Seguimos trabajando para construir una educación de calidad, con el compromiso de que nuestros estudiantes tienen las mismas posibilidades de desarrollo contribuyendo, en este caso, a que puedan viajar con todas las posibilidades para poder estudiar", indicó Mariano Cascallares.