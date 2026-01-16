Vie, 16/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2573
SOCIEDAD
viernes 16 de enero de 2026

Bomberos de Longchamps venderán hoy choripanes para recaudar fondos


La iniciativa ya se realizó en varias ocasiones en distintos puntos del distrito. ¿Cuándo será?

Para juntar fondos, Bomberos Voluntarios Almirante Brown prenderá la parrilla y venderá choripanes en Longchamps. En esa línea, invitaron a la comunidad acompañar esta iniciativa y, a la vez, disfrutar de este rico clásico de la gastronomía argentina.

¿Cuándo y dónde?

La propuesta se llevará adelante este viernes, 16 de enero, a partir de las 20 hs. Tendrá como escenario el Destacamento N°1 de dicha localidad, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 18.371.

En este marco, los vecinos podrán acercarse a degustar de los clásicos choripanes a $3000. Todo lo recaudado será destinado para cubrir distintos gastos necesarios para el funcionamiento del cuartel en pos de ayudar a la comunidad.

No es la primera vez que el cuerpo bomberil prende la parrilla, ya que esta propuesta es una constante en fechas patrias y días de elecciones. Debido a la gran asistencia de los brownianos, también se repite en otras jornadas como sucederá este viernes.

