Prendieron fuego una escuela de Claypole y la destrozaron: perdieron computadoras y muebles

La institución afectada fue "El Ave María". Se trató de un acto de vandalismo ya que los agresores no se llevaron nada del establecimiento. Mirá el video.

Un acto de vandalismo se vivió en las últimas horas en Claypole. Se debe a que incendiaron la escuela “El Ave María”. Además del daño en la infraestructura, se reportó la perdida de material y elementos de tecnología.

¿Qué pasó?

Todo comenzó el pasado domingo, 4 de enero, cuando un grupo de jóvenes entró a la institución ubicada en Salaberry 745. En ese momento, tiraron macetas desde el primer piso hacia el patio del nivel primario.

La situación se volvió a repetir este lunes 5, cerca de las 6:30 hs. Uno de los representantes legales prendió las cámaras de seguridad y observó a varias personas dando vueltas dentro del establecimiento.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

“Llamó al 911 y salió para la escuela de inmediato. Estos chicos se escaparon cuando llegó, pero uno quedó adentro. Al este no ver escapatoria, prendió fuego la dirección y la secretaría de primaria. También, afectó al cuarto de educación física”, contó Mariana Mecatti, vicedirectora de "El Ave María", a www.deBrown.com.ar.

En esa línea, la docente explicó que el fuego “destrozó todo”, ya que “no quedó nada” en dichos sectores. “Había documentación, legajos, certificados. Además, cosas guardadas, como parlantes, notebooks, computadoras de escritorio, muebles, impresora, escáner y más”, continuó.

Ante esta dramática situación, Bomberos Voluntarios trabajaron y evitaron la propagación del fuego. La vicedirectora celebró el rápido accionar debido a que ya se "había empezado a levantar el piso de la preceptoría de arriba”.

“No tenemos idea quiénes fueron, pero en las cámaras se ve que no son grandes. Suponemos que tienen entre 18 y 25 años. Además, lo hicieron sólo por maldad, porque no se llevaron nada de la escuela”, enfatizó Mariana.

Reacondicionar

La vicedirectora destacó que en la jornada de hoy comenzaron los trabajos de limpieza correspondientes. En tanto, pusieron a disposición un alias para recibir la colaboración de los vecinos para poner en condiciones la institución. Quienes deseen sumar su granito de arena podrán hacerlo a:

Alias : orione.educacion.mp

: orione.educacion.mp Titular: Pequeña Obra de la Divina Providencia

“Vino toda la familia de la comunidad. Ahora, a seguir limpiando y empezar a construirnos. Hay que pintar, conseguir escritorios. Estamos muy agradecidos por el apoyo que tuvimos en estas horas. Solos no vamos a poder solventar los gastos”, sentenció Mariana a este medio.