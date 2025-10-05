Bomberos Voluntarios asistieron a los fieles durante la peregrinación a Luján

El cuerpo bomberil browniano estuvo en uno de los puestos de hidratación. Los detalles.

Como sucede cada año, miles de fieles realizaron la tradicional peregrinación a la Basílica de Luján junto a la virgen. En ese contexto y con su mismo afán de ayudar a la comunidad, Bomberos de Almirante Brown estuvieron presentes para asistir a los caminantes.

¿Cómo fue?

Bajo el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza", la 51° edición del evento religioso comenzó el sábado, 4 de octubre, en el santuario de San Cayetano en Liniers. Se trata de un encuentro que reúne a personas de distintas provincias.

Durante el trayecto, los files disponen de paradas sanitarios, donde reciben asistencia médica, bebidas y pueden descansar. En esa línea, Almirante Brown estuvo con un gran operativo para asistir a los caminantes en diferentes puntos del recorrido.

Entre ellos, personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios colaborando en uno de los puestos de hidratación, ubicado sobre la Ruta 7, a la altura de General Rodríguez.