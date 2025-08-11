Bomberos Voluntarios de Almirante Brown invitaron a los niños a festejar su día en el cuartel

Será este sábado, 16 de agosto, en Adrogué. Destacaron que será una jornada llena de alegría y diversión. Conocé en qué horario será.

Bomberos Voluntarios Almirante Brown volverá a celebrar el Día de la Niñez a lo grande. El cuartel central abrirá sus puertas para recibir a los más chicos. Habrá muchas actividades recreativas y sorpresas para vivir una jornada especial.

¿Cuándo será?

La propuesta es gratuita y se llevará adelante este sábado, 16 de agosto, entre las 14 y las 17 hs. Tendrá como escenario, el destacamento ubicado en avenida San Martín 1107, en Adrogué.

Allí, los pequeños podrán ser oficiales por un rato y aprender a utilizar las herramientas del trabajo diario. “Los esperamos para compartir un día lleno de alegría y diversión para las infancias de nuestra localidad”, expresaron desde la entidad local en sus redes sociales.

Asimismo, desde Bomberos invitaron a quienes pueden contribuir con golosinas o juguetes en buen estado para sumar al festejo que organizan. “Agradecemos tu participación para hacer de este un momento inolvidable”, agregaron.