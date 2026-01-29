Bomberos Voluntarios de Glew cumplen 54 años de compromiso con los vecinos

El cuartel central se fundó en 1972 bajo el comando de Antonio Rizzo. Más tarde, en 2021 se creó el destacamento “Glew Este”. La historia.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew está de festejo. Se debe a que este jueves, 29 de enero, cumple 54 años desde su fundación. Se trata de uno de los cuarteles del distrito que trabajan a diario arriesgando su vida por los vecinos.

¿Cómo se originó?

Su historia se comenzó a escribir en 1972. Al aquel tiempo, la localidad tuvo la necesidad de contar con un destacamento cercano. Es que el cuartel más próximo se encontraba en Adrogué y esto complicaba la asistencia inmediata ante las urgencias.

En los primeros años, su presidente fundador fue Antonio Rizzo; el jefe del cuerpo, Roberto Froilan Astudillo, y quien le seguía en mando, Santiago Jorge. Sumado a ellos, entre sus oficiales se destacó Obdulia de Rizzo, la primera mujer jubilada de la entidad y en el distrito. El destacamento central se ubicaba en Sarmiento 221, sitio donde continúa en la actualidad.

Crecer y seguir

Con los años, la institución siguió fortaleciéndose en el distrito. Para brindar un mejor servicio a la comunidad, inauguró el 2 de junio del 2021 el destacamento “Glew Este”. El mismo se encuentra en el cruce de Victorino de la Plaza y Castillo.

Asimismo, recientemente Bomberos Voluntarios de Glew abrió las inscripciones para sumar aspirantes a su cuerpo activo 2026. Según explicaron, los vecinos interesados deberán ser ciudadanos nativos, naturalizados o extranjeros radicados; poseer estudios secundarios completos y tener entre 18 y 38 años. También ser residente de Glew y contar con actividad laboral comprobable (trabajo registrado, monotributo u otro medio válido que lo acredite).

En este escenario, los brownianos deberán retirar las planillas de inscripción en el cuartel central, todos los días, de 8 a 20 hs. Allí también se brindará información y se canalizarán dudas.