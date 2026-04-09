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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2656
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DEPORTES
jueves 9 de abril de 2026

Brindan clases gratuitas de vóley en distintas instituciones de Brown


Las prácticas se llevan adelante en Solano, Ministro Rivadavia, Don Orione, Glew y Calzada. Conocé cómo y dónde sumarte.

A través del programa de Deporte Descentralizado, Almirante Brown siguen generando espacios para disfrutar de la actividad física en los propios barrios. En esta oportunidad, brindan clases de vóley gratuitas y abiertas a los vecinos.

 

¿Dónde es?

Las practicas están pensadas para todos los niveles, sin importar la edad o el conocimiento previo. Las sedes están distribuidas en distintas localidades, facilitando así el acceso a este deporte. Estas son:

  • San Francisco Solano: miércoles de 18 a 20 hs, en Recreando (Falucho 6535) y jueves de 17 a 19 hs, en el Club 7 de agosto (Rosa 6099)
  • Ministro Rivadavia: lunes y viernes de 17 a 20 hs. Polideportivo Municipal (25 de Mayo y Quiroga)
  • Don Orione: miércoles de 18 a 20 hs. Polideportivo Campeones del Mundo (avenida Eva Perón y Carcaraña)
  • Glew: jueves 17.30 a 19 hs, en CSD Villa París (Santa Fe 1907)
  • Rafael Calzada: jueves de 20 a 22 hs. Polideportivo Néstor Sicher (Güemes y las vías)

Quienes estén interesados en comenzar solo deberán acercarse a la institución más cercana y sumarse a esta propuesta gratuita.

Vóley en instituciones de la comunidad, cerca de casa, con espacios pensados para compartir, aprender y crecer en equipo”, indicaron desde la organización en redes sociales.

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