Brindan clases gratuitas de vóley en distintas instituciones de Brown

Las prácticas se llevan adelante en Solano, Ministro Rivadavia, Don Orione, Glew y Calzada. Conocé cómo y dónde sumarte.
A través del programa de Deporte Descentralizado, Almirante Brown siguen generando espacios para disfrutar de la actividad física en los propios barrios. En esta oportunidad, brindan clases de vóley gratuitas y abiertas a los vecinos.
Las practicas están pensadas para todos los niveles, sin importar la edad o el conocimiento previo. Las sedes están distribuidas en distintas localidades, facilitando así el acceso a este deporte. Estas son:
Quienes estén interesados en comenzar solo deberán acercarse a la institución más cercana y sumarse a esta propuesta gratuita.
“Vóley en instituciones de la comunidad, cerca de casa, con espacios pensados para compartir, aprender y crecer en equipo”, indicaron desde la organización en redes sociales.
📍Clases gratuitas de gimnasia para adultos en Glew👇 #Glewhttps://t.co/L1QjOJ28h0
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 7, 2026