Ideal para adultos mayores: realizarán clases de newcom en Rafael Calzada

La iniciativa se desarrollará en el Polideportivo de la localidad. Todos los detalles.

Almirante Brown continúa sumando propuestas deportivas gratuitas para toda la comunidad. En esta ocasión, realizará clases de newcom, una disciplina inclusiva y que reúne cada vez más adeptos.

¿Cómo será?

La iniciativa se llevará adelante en el Polideportivo “Néstor Sicher” de Rafael Calzada. Este está ubicado en la intersección de Güemes y Martín Marín. Se desarrollará los lunes y miércoles, entre las 18 y las 20 hs.

Según indicaron desde la Comuna, quienes deseen sumarse deberán presentar apto físico 2026, DNI y fotocopia del mismo. La flamante propuesta está destinada sólo a los vecinos con domicilio en Almirante Brown.

Sobre el newcom

Es una adaptación del vóley. La pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por encima de la red. Esto lo convierte en un deporte accesible, dinámico y muy social, ideal para promover la actividad física, integración y bienestar en adultos mayores.

Su origen se remonta a 1895 en Estados Unidos, cuando la profesora Clara Gregory Baer creó el “Newcomb Ball” como una alternativa al vóley para sus estudiantes. En Argentina, se consolidó como una disciplina inclusiva con gran crecimiento en clubes y espacios comunitarios.