Brindarán asesoramiento sobre escrituras en Mármol

La actividad se realizará este miércoles. Conocé más.
José Mármol volverá a ser escenario de una jornada de asesoramiento integral en escrituración. La misma está destinada a vecinos que deseen iniciar el trámite
La actividad se realizará este miércoles, 6 de mayo, a las 10 hs. Se llevará adelante en la delegación de la localidad, ubicada en la intersección de Bynnon y Molina.
Según informaron, durante el encuentro, se llevará a cabo la toma de documentación necesaria y se brindará asesoramiento integral en materia de escrituración.
La iniciativa forma parte de una propuesta que busca facilitar el acceso a este trámite clave. Contará con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Tierras y la Delegación. Se desarrolla en el marco de la Semana de la Identidad Cultural impulsada por el Municipio.
👷Avanzan los trabajos de pavimento, bacheo y mejorado en las calles de Brown👇 #Obrashttps://t.co/kmKpD9iczp
— Noticias De Brown (@debrownweb) April 30, 2026