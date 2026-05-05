Brindarán asesoramiento sobre escrituras en Mármol

La actividad se realizará este miércoles. Conocé más.

José Mármol volverá a ser escenario de una jornada de asesoramiento integral en escrituración. La misma está destinada a vecinos que deseen iniciar el trámite

¿Cuándo y dónde?

La actividad se realizará este miércoles, 6 de mayo, a las 10 hs. Se llevará adelante en la delegación de la localidad, ubicada en la intersección de Bynnon y Molina.

Según informaron, durante el encuentro, se llevará a cabo la toma de documentación necesaria y se brindará asesoramiento integral en materia de escrituración.

La iniciativa forma parte de una propuesta que busca facilitar el acceso a este trámite clave. Contará con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Tierras y la Delegación. Se desarrolla en el marco de la Semana de la Identidad Cultural impulsada por el Municipio.