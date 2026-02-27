Vie, 27/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2615
CULTURA
viernes 27 de febrero de 2026

Brindarán clases abiertas de rock, tango, folklore, salsa y bachata en Brown


Serán en Adrogué y Burzaco. No se requerirá realizar una inscripción previa. ¿Qué elegir?

Para comenzar este 2026 con la energía renovada, Almirante Brown relanzó sus clases abiertas de baile. Todas las propuestas son gratuitas e incluyen diferentes ritmos.

 

¿Cómo participar?

Según informaron desde el Municipio, los vecinos no necesitarán realizar una inscripción previa, simplemente deberán asistir al lugar para sumarse. Un dato clave es que no es requisito concurrir con pareja.

Las prácticas se llevarán adelante en la  Casa de la Cultura de Adrogué (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco 740).

La oferta es la siguiente:

En Burzaco

  • Rock: martes, de 19 a 21:00 hs (profesor Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque). Inicia el 3/3.
  • Salsa y bachata: jueves, de 18 a 20 hs (coordina César Montaño Viveros). Desde el 5/3.

 

Adrogué

  • Salsa y bachata: martes a las 19.30 hs (a cargo de Marcelo Rock). Comienza el 3/3.
  • Folklore: miércoles a las 19.30 hs (coordina Nerina López). Desde el 4/3.
  • Tango: jueves a las 19.30 hs (profesores Fernanda Carrizo y Javier Pereira). Arranca el 5/3.

