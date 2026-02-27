Brindarán clases abiertas de rock, tango, folklore, salsa y bachata en Brown

Serán en Adrogué y Burzaco. No se requerirá realizar una inscripción previa. ¿Qué elegir?
Para comenzar este 2026 con la energía renovada, Almirante Brown relanzó sus clases abiertas de baile. Todas las propuestas son gratuitas e incluyen diferentes ritmos.
Según informaron desde el Municipio, los vecinos no necesitarán realizar una inscripción previa, simplemente deberán asistir al lugar para sumarse. Un dato clave es que no es requisito concurrir con pareja.
Las prácticas se llevarán adelante en la Casa de la Cultura de Adrogué (E. Adrogué 1224) y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco 740).
La oferta es la siguiente:
