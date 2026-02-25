¿Te gusta actuar con la voz?: lanzaron un taller gratuito de doblaje en Adrogué

Será una clase intensiva. Se trabajará sobre el origen, usos prácticos y dicción. Conocé más.

Con entrada gratuita, la Biblioteca Esteban Adrogué lanzó un innovador taller sobre Introducción al doblaje. Será un encuentro intensivo donde se abordará desde temas teóricos hasta ejercicios prácticos.

¿Cómo participar?

La formación se llevará adelante el sábado, 7 de marzo, a partir de las 15:30 hs. Tendrá lugar en la sede la entidad local, ubicada en La Rosa 974 de dicha localidad.

Según informaron desde la organización, el taller está destinado a mayores de 13 años. Estará a cargo de la actriz de doblaje Daniela Villegas.

La clase será teórica y práctica. Se trabajarán sobre temas vinculados al origen de dicha técnica, usos prácticos y ejercicios de dicción.

¿Qué es el doblaje?

Se trata de un proceso técnico y artístico de pasar las voces de una película (filmada o animada) de su idioma o acento original a otro diferentes. Se utiliza como referencia el guion original, el sonido y la imagen.

En el último tiempo, el doblaje se extendió a diferentes partes del mundo. Esto se debe a que las audiencias pueden elegir la plataforma, el producto y el modo audiovisual preferido en cualquier momento y sin mediar fronteras.