Brown a Cielo Abierto desembarca en Claypole: ¿Cuándo será?

Además de los food trucks, habrá shows y un paseo de compras. Los detalles.

El clima primaveral es una de las etapas del año más ideales para disfrutar del aire libre. En esa línea, una buena opción para aprovechar con amigos o en familia es Brown a Cielo Abierto. Este fin de semana, el evento llevará su amplia variedad de ofertas gastronómicas a Claypole.

¿Cuándo y dónde?

Los food trucks se instalarán este sábado, 18 de octubre, en el Paseo de Compras Alcorta. Se pondrá en marcha desde las 15 hs. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.

Como es habitual, quienes concurran podrán degustar una amplia variedad de platos y bebidas artesanales, mientras disfrutan de shows en vivo. Según indicaron desde la organización, también habrá un paseo de compras con distintas promociones y descuentos.

Sobre Brown a Cielo Abierto

Es una iniciativa organizada por la Comuna, a través del Instituto Municipal de las Culturas y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad. Desde hace varios años, los food trucks recorren diferentes espacios públicos del distrito.