"Experiencia Stone", la jornada dedicada a Los Rolling que llega a Burzaco

Para celebrar los 30 años del lanzamiento del disco Stripped de los Rolling Stones, Burzaco vivirá una jornada dedicada a la banda. Se debe a que realizará una nueva edición de “Experiencia Stone”, la cual reunirá charlas, música en vivo y homenajes imperdibles.

¿Cómo será?

La iniciativa se llevará adelante este domingo, 19 de octubre, a partir de las 18 hs. Tendrá como escenario el Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740. Si bien la entrada será gratuita, solicitaron colaborar con un litro de leche común o en polvo.

Según indicaron desde la organización, la programación de “Experiencia Stone” será:

18 hs: Facoo – Set acústico

Dr. Alvarez – Homenaje a Viejas Locas e Intoxicados

Diego Perri – Charla/disertación sobre Stripped

banda estable "Experiencia Stone" con invitados

Sobre “Stripped”

Se lanzó el 13 de noviembre de 1995. Es un disco en vivo distinto a lo habitual de los Stones ya que, en vez de ser un gran recital, combina tomas de conciertos íntimos y sesiones acústicas en estudio.

El álbum refleja el momento en que la banda se despoja del ruido y muestra su esencia cruda, revisitando clásicos como “Street Fighting Man”, “Angie” o “Wild Horses” con un sonido más cálido y cercano.

La importancia de este disco radica en que mostró a los Rolling Stones como "músicos sin artificios", justo en los ‘90 cuando muchos los daban por acabada su carrera. Fue como un “renacimiento unplugged” que reforzó su leyenda y conectó con una nueva generación.