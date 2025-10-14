"Experiencia Stone", la jornada dedicada a Los Rolling que llega a Burzaco

La entrada será libre y gratuita, aunque solicitaron colaborar con un litro de leche, ya sea común o en polvo. ¿Cuándo y dónde?
Para celebrar los 30 años del lanzamiento del disco Stripped de los Rolling Stones, Burzaco vivirá una jornada dedicada a la banda. Se debe a que realizará una nueva edición de “Experiencia Stone”, la cual reunirá charlas, música en vivo y homenajes imperdibles.
La iniciativa se llevará adelante este domingo, 19 de octubre, a partir de las 18 hs. Tendrá como escenario el Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo, ubicado en E. de Burzaco 740. Si bien la entrada será gratuita, solicitaron colaborar con un litro de leche común o en polvo.
Según indicaron desde la organización, la programación de “Experiencia Stone” será:
Se lanzó el 13 de noviembre de 1995. Es un disco en vivo distinto a lo habitual de los Stones ya que, en vez de ser un gran recital, combina tomas de conciertos íntimos y sesiones acústicas en estudio.
El álbum refleja el momento en que la banda se despoja del ruido y muestra su esencia cruda, revisitando clásicos como “Street Fighting Man”, “Angie” o “Wild Horses” con un sonido más cálido y cercano.
La importancia de este disco radica en que mostró a los Rolling Stones como "músicos sin artificios", justo en los ‘90 cuando muchos los daban por acabada su carrera. Fue como un “renacimiento unplugged” que reforzó su leyenda y conectó con una nueva generación.
