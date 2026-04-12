Brown abrió la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026

La competencia abarca más de cien disciplinas divididas en categorías. El año pasado, la delegación local alcanzó el segundo puesto en el podio general. ¿Cómo anotarse?

Se encuentra abierta la inscripción para participar de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026. El programa deportivo y cultural convoca a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad a formar parte de una amplia propuesta de disciplinas en toda la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria

La competencia se destaca por su amplitud, abarcando más de cien disciplinas divididas en categorías que garantizan la participación de toda la comunidad. Entre ellas se encuentran:

Juveniles : destinada a adolescentes y jóvenes en formación deportiva y artística.

: destinada a en Personas con Discapacidad (PCD): con reglamentos adaptados que promueven la inclusión.

con que promueven la inclusión. Trasplantados : orientada a la concientización y al cuidado de la salud a través del deporte.

: orientada a la y al a través del deporte. Adultos Mayores: fomenta el envejecimiento activo y el encuentro social.

fomenta el y el E-Sports: la categoría de deportes electrónicos, que suma cada vez más participantes.

Quienes deseen participar deberán inscribirse a través del enlace oficial, donde tendrán que crear un usuario y contraseña para acceder. Podés ingresar haciendo clic aquí.

Los interesados tendrán tiempo de anotarse hasta el 15 de mayo inclusive. Una vez finalizada esta etapa, el certamen se desarrollará en instancias local, regional e interregional. Culminará, como es tradición, con la final en Mar del Plata durante octubre. Para consultas, los vecinos deberán comunicarse al e-mail deportes@brown.gob.ar.

En la última edición

La delegación browniana tuvo una destacada actuación al alcanzar un histórico segundo puesto en el podio general. Obtuvo un total de 61 medallas: 36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce.

“En Almirante Brown el deporte es una prioridad. Por eso estamos muy felices de ver cómo en la edición 2025 logramos alcanzar el segundo lugar. Vamos a seguir trabajando para fortalecer la inclusión y el desarrollo deportivo en nuestro distrito”, sostuvo Mariano Cascallares.