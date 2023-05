Brown busca un triunfo para afianzarse en el Reducido

Recibe hoy a Mitre de Santiago del Estero, a partir de las 11 hs. Leé la previa.

Por la décima cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional, Brown de Adrogué madruga en busca de un triunfo que le permita asentarse en los puestos de Reducido. Para eso, necesita hacerse fuerte en su casa y cortar una racha de tres partidos sin ganar.

En este contexto, recibirá la visita de Mitre de Santiago del Estero. El encuentro se llevará a cabo hoy, domingo 14, a partir de las 11 hs en el estadio Lorenzo Arandilla. Allí, el "Tricolor" consiguió solo tres victorias en siete presentaciones.

¿Cómo llegan?

Brown de Adrogué transita un presente irregular que no lo deja afirmarse entre los mejores del torneo. Se ubica octavo con 16 unidades y, en caso de dejar puntos en el camino, saldría del octagonal. Viene de igualar 1-1 con Chaco For Ever, el último de la tabla.

El "Aurinegro", por su parte, suma las mismas unidades que el conjunto de Pablo Vicó, pero con peor diferencia de gol. Sin embargo, un triunfo lo acomodaría. Llega de superar 1-0 a Quilmes luego de dos derrotas de manera consecutiva.