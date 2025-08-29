Brown busca un triunfo que lo haga escalar a la cima del torneo

Visitará hoy, viernes 29 de agosto, a Sacachispas. ¿A qué hora?

Brown de Adrogué atraviesa su mejor momento en la temporada y, al menos hasta que jueguen Midland y Armenio, tiene la gran oportunidad de subirse en solitario a la cima de la tabla. Para ello, deberá imponerse en su visita a Sacachispas.

El encuentro, correspondiente a la 11° fecha del torneo Clausura, se llevará adelante hoy, viernes 29 de agosto, a partir de las 15:30 hs. Tendrá como árbitro a Gabriel Gutiérrez. La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en el Apertura, cuando el “Lila” goleó 3-0.

¿Cómo llegan?

Tras un arranque irregular, el “Tricolor” ganó cuatro de sus últimas cinco presentaciones y se convirtió en uno de los animadores del campeonato. Suma 17 unidades y está en la tercera posición, con la misma cantidad de puntos que el escolta Armenio y a dos del líder Midland.

Asimismo, en la tabla anual se acomodó en los puestos de Reducido: está sexto. Para el duelo de esta tarde, el entrenador Roque Drago no podrá contar con Gonzalo Vivas, quien vio la roja en la reciente victoria 1-0 ante Deportivo Merlo.

Si bien sólo perdió una vez en siete partidos (tres triunfos y misma cantidad de empates), Sacachispas sigue con la urgencia de sumar. Se debe a que tiene 29 unidades en la temporada y está en zona de descenso. Viene de igualar 1-1 con Argentino de Merlo.