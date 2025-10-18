Brown buscará volver a ganar después de siete partidos y no alejarse del Reducido

Recibirá hoy, sábado 18 de octubre, a Flandria en Adrogué. La previa.

Brown de Adrogué transita un mal momento en el torneo Clausura y necesita con urgencia volver al triunfo para mantenerse en la lucha por un lugar en el Reducido. En esa línea, recibirá a Flandria con el objetivo de cortar la racha negativa.

El encuentro, correspondiente a la 18° fecha del campeonato, se disputará hoy, sábado 18 de octubre, a partir de las 15 hs. El árbitro Maximiliano López Monti fue designado para impartir justicia.

¿Cómo llegan?

Tras un buen arranque de torneo, el “Tricolor” entró en una racha de siete partidos sin victorias que lo alejó de los primeros puestos. Pese a esto, todavía está a tiro del Reducido: tiene 49 puntos y se ubica a dos de la última plaza.

Flandria, que superó 1-0 a Argentino de Merlo el pasado fin de semana, llega con un envió de seis fechas sin conocer la derrota (tres triunfos). Así, se convirtió en uno de los inmediatos perseguidores de Brown en la tabla anual, ya que acumula 48 unidades.