Brown continúa reforzándose: llegaron un defensor y un delantero

Se trata de Lucas Irusta y Alan Visco. Conocé sus carreras.

Con la mente puesta en ser protagonista de la Primera B, Brown de Adrogué sigue activo en el mercado de pases y avanza en el armado de su plantel. En esta línea, confirmó en las últimas horas el arribo de dos nuevos refuerzos: Lucas Irusta y Alan Visco.

¿Quiénes son?

Irusta es defensor central y puede además desempeñarse como lateral derecho. El futbolista de 23 años surgió de las inferiores de Lanús y debutó en la primera en 2024. Llegó al “Tricolor” con el pase en su poder y se sumó hasta diciembre de 2027.

A su vez, desde el Tricolor, describieron a Visco como “un delantero veloz" que "suele jugar por las bandas”. El atacante de 28 años viene de jugar la última temporada en Sacachispas, donde marcó cuatro goles. Además, en su trayectoria vistió las camisetas de Cañuelas, Berazategui, Los Andes, Midland e Ituzaingó.

El mercado de pases

Con estas dos caras nuevas, el entrenador Pablo Nieva ya cuenta con seis refuerzos para el 2026. Se debe a que se habían incorporado en los últimos días Juan Silva, Lucas Galván, Bruno Báez y Dante Cardozo.